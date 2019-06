Deshalb stürmen Vorarlberger steirische Fahrschule

Fahrerlehrer werden dringend gesucht

Bei der Preisgestaltung befindet man sich in einem durchschnittlichen Segment (etwa 1680 Euro für den B-Führerschein, Internat inklusive), die 30 Betten sind so gut wie immer belegt. Einen Mangel kennen die erfolgsverwöhnten Südoststeirer dennoch: „Fahrlehrer könnten wir eigentlich immer mehr gebrauchen. Dabei ist das so ein schöner Beruf“, rührt Heidi Schöllauf kräftig die Werbetrommel für ihren Stand.