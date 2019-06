Facebook soll Daten in Russland speichern

Russland will Facebook und Twitter per Gesetz dazu zwingen, die Daten russischer Nutzer nicht mehr im Ausland zu speichern. Anderenfalls droht eine Geldstrafe von 18 Millionen Rubel (246.500 Euro). Das geht aus einem Gesetzesentwurf in der Duma hervor. Die Server müssen demnach in Russland stehen.