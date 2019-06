Landeck auf der Suche nach genialen Geschäftsideen

„Wir suchen neue Gesichter mit neuen Ideen“, eröffnete Otmar Ladner, Chef der WK-Bezirksstelle Landeck , die Runde. Mit dabei jene Seilschaft mit gewichtigen Regionalpersönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, die Neugründungen von Unternehmen im Bezirk vorantreiben will. Mit dem Gründerwettbewerb „Best Invest Landeck“ (BIL) möchte die hiesige Wirtschaftskammer (WK) und das Standortzentrum Landeck-Zams jene ermutigen, die von einer Geschäftsidee überzeugt sind, in der Umsetzung jedoch zögern. Eine in dieser Form einzigartige Bezirksinitiative, so Ladner. „Start-Ups sind wesentliche Treiber für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region. Sie schaffen Arbeitsplätze und erschließen neue Märkte“, weiß Marco Fehr vom Standortzentrum Landeck-Zams. Nicht nur Gründer, auch Jungunternehmer (Firmengründung nach dem 30. Mai 2016) seien eingeladen, ihre Ideen zu präsentieren.