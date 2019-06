Baby, Goethe, Politik: Straches Facebook-Offensive

Mehr als sechsmal so viele Likes wie die Partei

Die Facebook-Seite „HC Strache“ war jahrelang die unangefochtene Nummer eins in der österreichischen Politik. Erst kürzlich wurde der Ex-Vizekanzler in Sachen Likes von seinem ehemaligen Koalitionspartner Kurz überholt. Mit ihren - mittlerweile nicht mehr ganz - 800.000 Fans war die Seite für die FPÖ bisher ein sehr wichtiger Kanal, um mit den Wählern in Kontakt zu treten. Zum Vergleich: Die Partei selbst hat nur ungefähr 125.000 „Gefällt mir“-Angaben.