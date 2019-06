George R. R. Martin berät die „Dark Souls“-Macher

„Game of Thrones“-Erfinder George R. R. Martin und die Schöpfer der beliebten Rollenspielserie „Dark Souls“ machen gemeinsame Sache: Unter dem Titel „Elden Ring“ arbeiten sie an einem Fantasy-Actionrollenspiel mit offener Spielwelt, Burgen, Schlössern, extraharten Bosskämpfen und allerlei Monstern. Erscheinen soll das auf der Spielemesse E3 in Los Angeles angekündigte RPG 2020 für PC, PS4 und Xbox One.