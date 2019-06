562 Fallschirmsprünge bei großer Anti-Terror-Übung

Weiteres Atlas-Training in Slowakei absolviert

Auch in der Slowakei fand in den vergangenen Tagen eine Atlas-Großübung statt - und zwar mit acht Anti-Terror-Einheiten des Atlas-Verbundes. „Sogar die Anti-Terror-Einheit aus Singapur war als bilateraler Partner dabei“, erklärt der Tiroler Cobra-Beamte Alfred Spörr (38), der in Den Haag die erste Schaltzentrale für alle Anti-Terror-Einheiten des Atlas-Verbundes aufbaut.