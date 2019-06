Umfahrung bringt das Aus für Ampel

Die feierliche Eröffnung eines neuen Kreisverkehres oder Schutzweges ist in Niederösterreich wohl keine Besonderheit mehr. In Zwettl wird nun aber sogar eine von zwei Ampelanlagen abgebaut. Denn mit der Umfahrungsstraße - 2017 freilich per Festakt eingeweiht - ist die Verkehrslast in der Stadt stark zurückgegangen.