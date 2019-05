Einbrecher auf Diebestour in St. Johann in Tirol

Mitten in der Nacht machte sich der Dieb an einem Firmengelände in St. Johann in Tirol zu schaffen. Er durchsuchte alle Räumlichkeiten und wurde schließlich auch fündig. Laut Polizei stahl der unbekannte Täter einen Bargeldbetrag im vierstelligen Eurobereich sowie eine Festplatte. Nun fehlt von dem Einbrecher jede Spur.