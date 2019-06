Madonna: Der Abgesang einer Pop-Legende

Zähe Verbissenheit

Schon damals fragte man sich, wie lange Madonna sich dem ewigen Kampf mit dem unbarmherzigen Jugendwahn der Unterhaltungsbranche noch stellen will. Ja, es ist unfair, Männer wie Mick Jagger, Bruce Springsteen oder Tom Jones dürfen in Würde auf der Bühne alt werden, ein Sex-Idol wie Madonna tut sich da wesentlich schwerer. Verbissen stählt sie ihren Körper in eine straffe Form, mit der sie tatsächlich so mancher 30-Jährigen Konkurrenz machen könnte. Doch diese Verbissenheit sieht man ihr leider bei jedem Auftritt an. „Ihr seid alle Gewinner“, bestärkte sie in Tel Aviv die ESC-Teilnehmer. Nur sie war die Verliererin. Und das ist irgendwie traurig am Ende einer so unfassbaren Karriere.