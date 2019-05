Mehr als 14.800 Babys taten den ersten Schrei

Der Jahrgang 2018 wird als geburtenschwächer in die heimische Bevölkerungsstatistik eingehen als der vorherige. Denn mit 14.855 Babys kamen hier im vergangenen Jahr um 2,9 Prozent weniger kleine Mädchen und Buben zur Welt als noch im Jahr zuvor. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern ist Niederösterreich da aber in guter Gesellschaft: Denn nur in Vorarlberg sowie im Burgenland ist 2018 die Zahl der Geburten angestiegen.