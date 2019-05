Tirol bremst Lkw-Verkehr ein und fordert EU-Zusage

Heuer mehr als 30 Blockabfertigungen

Mehr als 30 Blockabfertigungen sind für das heurige Jahr festgelegt. Rund um Christi Himmelfahrt (30. Mai) und Pfingsten (9./10. Juni) ist es wieder so weit. „Kommende Woche erwarten wir starken Reiseverkehr. Damit dieser nicht vollends mit dem Transitverkehr zusammentrifft, werden Lkw an vier Tagen bei Kufstein Nord blockweise abgefertigt“, erklärt LH Günther Platter die nächsten Schritte. Am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag werden die Schwerfahrzeuge eingebremst. Platter und LHStv. Ingrid Felipe begründen die Maßnahme mit Analysen von Verkehrsexperten, wonach dadurch ein Verkehrskollaps verhindert werden kann. „Für uns ist es wesentlich, dass wir damit einmal mehr ein Zeichen gegen die Lkw-Lawine und den überbordenden Transitverkehr durch unser Land setzen“, ergänzt Felipe.