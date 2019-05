Paketbombe in Lyon explodiert - mehrere Verletzte

Bei einer Explosion in der französischen Stadt Lyon sind dem Innenministerium zufolge am Freitag mindestens acht Menschen verletzt worden. Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte, es habe einen „Angriff“ gegeben. Die Staatsanwaltschaft ging nach eigenen Angaben davon aus, dass eine Paketbombe detonierte. Anti-Terror-Spezialisten ermittlen nun. Die französische Justizministerin Nicole Belloubet sagte am Freitagabend dem Nachrichtensender BFMTV, es sei aber zu früh zu sagen, ob es sich um einem Terroranschlag handle.