Zwei Tote bei Terroranschlag auf Christkindlmarkt

Österreichs Familienministerin Bogner-Strauß in Sicherheit gebracht

In Straßburg befand sich am Dienstag auch Österreichs Familienministerin Juliane Bogner Strauß. Am Nachmittag spazierte sie noch durch die belebte Innenstadt, zum Zeitpunkt des Anschlags hielt sie sich allerdings im Europäischen Parlament auf. Sie wurde in Sicherheit gebracht. Gegenüber der „Krone“ zeigte sie sich vom Vorfall schockiert: „Ich bin tief betroffen und in Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen.“