Mobilfunkriese startet 5G-Netz ohne Huawei-Geräte

Start für 5G in sechs britischen Städten

EE kündigte indes an, dass das 5G-Netz des Mobilfunkanbieters am 30. Mai zunächst in sechs Städten ausgerollt werden soll: in London, in Cardiff in Wales, im nordirischen Belfast, im schottischen Edinburgh sowie in Birmingham und Manchester. Wie das zum Telekommunikationskonzern BT gehörende Unternehmen weiter mitteilte, sollen bis Ende 2019 bis zu 1500 Standorte erreicht werden.