Viele Initiativen wollen jetzt starke Bienen

Bereits zehn Bienenvölker wurden in den vergangenen Jahren in Langenzersdorf, Bezirk Korneuburg, angesiedelt. In dem Ort am Fuße des Bisamberges will man nun vor allem Kindern die Bedeutung von Sumsi & Co. vor Augen führen. Gelegenheit bietet etwa die Veranstaltung „Bienen und Honig“ am 26. Mai. Und nicht zuletzt steht die Landespolitik aufseiten der Bienen. Tierschutzlandesrat Waldhäusl will demnächst mit Umweltlandesrat Pernkopf über die Zukunft der Honigsammlerinnen beraten. Denn: „Starke Bienen braucht das Land!“