Orban modernisiert seine Armee mit US-Waffen

Neben Waffen soll es auch in Energiefragen zu Deals zwischen Budapest und Washington gekommen sein. Orban betonte in einem Interview mit dem staatlichen Rundfunksender Kossuth Radio, Ungarn sei daran interessiert, dass ein US-Unternehmen in Rumänien so früh wie möglich aus dem Schwarzen Meer Erdgas fördere. Denn dies sei „die einzige alternative Quelle“ zum russischen Erdgas.