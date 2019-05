Mehr Stimmen als die Wiener

Am Abend des 26. Mai werden sich wohl die Blicke aus den Bundeszentralen aller Parteien auf St. Pölten richten. Denn das Ergebnis, das die dortige Landeswahlbehörde nach Wien melden wird, entscheidet über das Abschneiden bei der EU-Wahl. Mit exakt 1,295.510 Wahlberechtigten stellt Niederösterreich nämlich die meisten Stimmen bei diesem Urnengang. Erst auf Platz zwei liegt Wien mit knapp 1,15 Millionen, gefolgt von Oberösterreich mit 1,10 Millionen Bürgern, die an am Wahlsonntag ein Kreuzerl machen dürfen.