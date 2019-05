Geld für E-Busse statt Bahnprojekte

Die in allen Vierteln verkehrenden Buslinien sind für den VP-Politiker unverzichtbarer Bestandteil des öffentlichen Verkehrssystems in Niederösterreich. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Wir planen hier für die Zukunft etwa die Errichtungen von E-Bus-Testregionen, die entsprechende Kosten verursachen.“ Das soll beispielsweise die geplanten Regionen für Elektro-Bus-Systeme im Gebiet des Schweinbarther Kreuzes im Weinviertel, in der Region Baden sowie in einem Ballungsraum im Wiener Umland betreffen.