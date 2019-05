Rückblick in düstere Zeiten

Wissenschaftlich unterstützt wurden die Jugendlichen bei ihrer oft beklemmenden Forschertätigkeit vom Institut für jüdische Geschichte. Ihre Erkenntnis: „Die düstere Erinnerung schlummerte in vielen Familien als Tabuthema.“ Respekt zollt Landesrätin Ulrike Königsberger den Schülern: „Sie haben die Erinnerung an eine schreckliche Ära in ihrer Heimat für kommende Generationen festgehalten.“