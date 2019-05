Fußball-Obmann bedroht: Spielervater vor Gericht

Angeklagter forderte Freispruch

Ein weiterer Zeuge will wissen, dass der 35-Jährige gedroht habe, den Kindern des Opfers die Kehle durchzuschneiden. Die Burschen wurden vom Verein nach dem Telefonat übrigens sofort freigegeben. „Diese Leute lügen nur!“, kommentierte der Angeklagte, das habe er nie gesagt. Daher auch die Forderung an den Richter: „Ich will einen Freispruch!“ Doch daraus wird nichts: drei Monate Haft auf Bewährung, nicht rechtskräftig. „Das ist für mich wie Gefängnis“, ätzte der Angeklagte. Andere hätten sich für diese Strafe wohl herzlich beim Richter bedankt...