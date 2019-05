Sperre! Felsbrocken stürzten auf Kühtaistraße

„Der Lokalaugenschein hat zudem gezeigt, dass auch in der Sturzbahn zahlreiche Steine und Blöcke lagern. Aufgrund der Gefahrenlage bleibt die Straße in diesem Bereich bis auf Weiteres gesperrt“, so Landesgeologin Petra Nittel-Gärtner im Anschluss an die Begehung. Weitere Erkundungen sollen bei besserer Sicht und Witterung voraussichtlich am Montagvormittag stattfinden.