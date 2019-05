Kleine Buben und Mädchen an Sitz gefesselt

Kollegin im Kindergarten gemobbt

Die Betroffene, selbst Pädagogin in der Kinderkrippe im Bezirk Mattersburg, sei einmal Augenzeugin eines Vorfalls gewesen: „Die Kollegin hat ein Kind zur Strafe im Stuhl angeschnallt.“ Sie soll außerdem Kindern gedroht haben, sie bekämen nichts zu essen und zu trinken, wenn sie nicht sitzen bleiben würden. Außerdem sei die beschuldigte Pädagogin „grob und laut“ mit den Kindern gewesen. Wenn sich die Kleinen verstecken wollten, habe sie sie an den Händen oder am Gewand gezerrt. Die Mutter selbst habe unter Mobbing gelitten und sei im Krankenstand, so die Frau in dem Bericht.