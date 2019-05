Wagen Sie den Seitensprung!

Wie geht das jetzt also mit dem „Seitensprung“? In aufrechter Körperhaltung (kein Hohlkreuz, nicht nach vor beugen) in kraftvollen Sprüngen seitlich weiterbewegen. Hände an die Hüften oder die Arme zur Seite strecken. Überkreuzlaufen (ohne Sprung, nur Beine aus der Hüfte heraus einmal vor und einmal hinter dem Körper überkreuzen) steigert die Sprungkraft.Fersen zum Po, Knie hoch, Kreuzschritte„Anfersen“: Locker vorwärts laufen, Oberkörper in leichter (!) Vorlage. Dann in der hinteren Schwungphase die Ferse Richtung Po ziehen. Das lässt sich auch ideal mit dem „Kniehub“ abwechseln: Alternierend ein Knie in Richtung Oberkörper hochziehen. Brust nicht hinunterbeugen. Auf saubere Ausführung achten.