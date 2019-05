Trotz Erfolgsbilanz wird Bahn verkürzt

Die Fachleute des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) schütteln den Kopf: Die Strecke der City Bahn in Waidhofen an der Ybbs soll, wie berichtet, nahezu halbiert werden. Und das, obwohl die Lokalzüge im vergangenen Jahr von knapp 200.000 Fahrgästen genutzt wurden. Das bedeutet sogar ein Plus von 10.000 Passagieren.