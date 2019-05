Grazer Unis sind Feuer und Flamme fürs Löschen

Genau zehn Jahre ist es her, dass die Universität Graz wahre Pionierarbeit leistete: Als erste Hochschule des Landes gründete sie eine eigene Betriebsfeuerwehr. Herbert Posch aus Haselsdorf-Tobelbad, Mitarbeiter in der Direktion für Ressourcen und Planung, war von Anfang an ihr Kommandant. 2018 absolvierte man neun technische Einsätze, dazu gab es 25 Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen oder heiklen Arbeiten an den Gebäuden.