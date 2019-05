Vampire Weekend: Comeback voller Leichtigkeit

Bewusst auf der Bremse

„Modern Vampires Of The City“ war 2013 der bisherige Höhepunkt einer Karriere, die nur Höhepunkte kannte. Begeisterte Kritiken, ausverkaufte Hallen auf Tour, ein zweites Mal auf Platz eins der amerikanischen Albumcharts und als endgültiger Ritterschlag noch eine Grammy-Adelung. Was sollte danach denn noch kommen? Eben. Wohl gerade deshalb hat sich Koenig nicht stressen lassen und ließ sechs Jahre ins Land ziehen, um dieser Tage mit „Father Of The Bride“ das lang erwartete vierte Werk zu veröffentlichen. Fast trotzig merkte er in Interviews an, dass diese Zeitspanne für den modernen Pop-Markt möglicherweise eine etwas lange sei, er es aber in Hinblick auf persönliche Kreativitätsschübe ganz normal finden würde, nicht überhastet an die Sache ranzugehen. Vielleicht auch gar kein so übler Ansatz, sich im Zeitalter permanenter Verfügbarkeit im Hochgeschwindigkeitsrausch einmal bewusst auf die Bremse zu treten, um in Ruhe zu reflektieren.