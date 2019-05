Gewinn bei Samsung schmilzt um fast 60 Prozent

In der Sparte IT und mobile Kommunikation verzeichnete Samsung im ersten Quartal einen operativen Gewinn von 2,27 Billionen Won, nach 3,77 Billionen Won im Vorjahreszeitraum. Die allgemeine Nachfrage nach Smartphones sank laut Samsung in den Monaten Jänner bis März im Vergleich zum Quartal davor. Doch habe sich der Umsatz dank „eines soliden Absatzes des Galaxy S10 erhöht“.