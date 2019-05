Sanitäter als Lebensretter

Eigentlich befand sich Kevin Kalchbrenner im Urlaub. Doch als er eine Alarmierungs-SMS „bewusstlose Person“ bekam, zögerte der hauptberufliche Rotkreuz-Mitarbeiter keine Sekunde und stellte sich als Frist Responder in den Dienst. Zwei Minuten später traf er am Einsatzort ein und fand dort einen reglos am Boden liegenden Pensionisten vor: „Ich begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Bereits nach einigen wenigen Herzdruckmassagen zeigte der Patient wieder Atem-Kreislaufzeichen.“