Kreuzungs-Streit: Jetzt droht Klage

„Wenn ich mich an Gesetze halte, muss das die Stadt auch“, so der Pensionist. Aus dem Rathaus hieß es dazu, dass aktuell eine rechtliche Prüfung der Sachverhalte am Laufen sei. Die Stadt sei jedoch bestrebt, eine positive Lösung in dieser Angelegenheit zu finden. Abseits davon sorgt eine Nacht- und Nebelaktion für zusätzlichen Ärger bei Leiner. Unbekannte haben die Steine, die als Begrenzung für sein Grundstück dienten, verrückt. „Offenbar herrscht bereits das Recht der Straße“, meint der Grundbesitzer. Er will die Brocken nun durch schwerere ersetzen lassen.