Die Nordische Ski-WM in Bildern gibt‘s für Zuhause

Von dieser Weltmeisterschaft berichtete die „Krone“ in Form von 13 Seefeld-Extra-Ausgaben mit 172 Seiten bundesweit und wurde so einmal mehr ihrem Ruf als Österreichs größte Tageszeitung gerecht. Die Nordische Ski-WM Seefeld (und teils in Innsbruck) ist seit 3. März Geschichte. Was aber bleibt, sind eindrucksvolle Momente und fantastische Bilder.