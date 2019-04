Falsches Ticket kostet 105 €

Nur selten nutzt Stefanie T. die Bahn, schließlich ist das Öffi-Angebot in ihrer Heimatregion eher dürftig. Nach Wien nahm die Waldviertlerin aber doch den Zug, knapp 50 € berappte sie für das Ticket von Gmünd in die Metropole. In der Meinung, alles bezahlt zu haben, stieg sie dort dann noch in die Schnellbahn von Heiligenstadt nach Oberdöbling. Ein Irrtum: „Die Kontrollorin prüfte den Fahrschein und teilte mir mit, dass die Kernzone nicht enthalten sei. Das kostete 105 Euro!“ Kulanzlösungen gibt es bei der Bahn offenbar keine.