Wirtshaus-Schlägerei endet vor Gericht

Eine alte Volksweisheit besagt, dass man sich Freunde aussuchen kann, die Familie dagegen nicht. Das trifft auch auf einen Gastronomen zu. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin übernahm der Burgenländer ein Wirtshaus. Doch der Bruder seiner Angebeteten und er können einander nicht ausstehen. Immer wieder kam es in der Vergangenheit deshalb zu Streitereien zwischen den Männern. Kürzlich soll die Feindschaft einmal mehr eskaliert sein. Der Bruder der Frau warf ihrem Partner vor, ihn im Gasthaus niedergeschlagen und am Kopf verletzt zu haben - was der angebliche Täter bestritt.