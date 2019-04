Fake News über Wahlen: Twitter erleichtert Melden

Der Kurznachrichtendienst Twitter erleichtert es künftig seinen Nutzern, irreführende Botschaften zur Beeinflussung von Wahlen an das Unternehmen zu melden. Eine entsprechende Funktion wird zunächst in die in Europa und Asien verfügbare Twitter-App eingebaut. Das teilte am Mittwoch das für Sicherheitsfragen zuständige Team von Twitter mit. Im Laufe des Jahres soll diese Funktion dann weltweit verfügbar sein.