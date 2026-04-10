„Für Max wird die Situation immer kritischer!“

Spekulationen über einen Abgang von Max Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase kursierten bereits Ende 2025. Jetzt ist es offiziell: „Ich wusste schon länger, dass ,GP‘ zu McLaren wechseln wird“, bestätigte der ehemalige Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko im Interview mit der „Krone“ im Rahmen des „Steiermark-Frühlings“ auf dem Wiener Rathausplatz. Bis Ende 2027 besitzt der Brite bei Red Bull Racing noch einen Vertrag. „Er ist ein bedeutender Mitarbeiter, hat natürlich eine Sperrfrist - er könnte ja Geheimnisse oder Detailwissen mitnehmen“, erklärte der „Doktor“. Mehr als ein Jahrzehnt waren Verstappen und Lambiase ein eingespieltes Duo. Zuletzt war der 45-jährige Renningenieur bei den „Bullen“ nicht nur die Stimme am Funk des Holländers, sondern auch Head of Racing.