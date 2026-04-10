Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dr. Helmut Marko:

„Für Max wird die Situation immer kritischer!“

Formel 1
10.04.2026 07:51
Max Verstappen verlor seinen Renningenieur Gianpiero Lambiase an McLaren.
Max Verstappen verlor seinen Renningenieur Gianpiero Lambiase an McLaren.(Bild: AP/Franck Robichon)
Porträt von Ann Sophie Walten
Von Ann Sophie Walten

Das Personalbeben beim ehemaligen Topteam Red Bull Racing geht weiter. Max Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase wechselt zu McLaren.

0 Kommentare

Keine zwei Wochen Rennpause und in der Königsklasse des Motorsports bebt schon wieder der Boden. Dabei beginnt es in der Gerüchteküche, wer wann wohin wechseln könnte, in der Formel-1-Community, auch bekannt als „Silly Season„, normalerweise erst in der Sommerpause so richtig zu brodeln …

Max Verstappen mit Gianpiero Lambiase
Max Verstappen mit Gianpiero Lambiase(Bild: AFP/MARK THOMPSON)

Spekulationen über einen Abgang von Max Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase kursierten bereits Ende 2025. Jetzt ist es offiziell: „Ich wusste schon länger, dass ,GP‘ zu McLaren wechseln wird“, bestätigte der ehemalige Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko im Interview mit der „Krone“ im Rahmen des „Steiermark-Frühlings“ auf dem Wiener Rathausplatz. Bis Ende 2027 besitzt der Brite bei Red Bull Racing noch einen Vertrag. „Er ist ein bedeutender Mitarbeiter, hat natürlich eine Sperrfrist - er könnte ja Geheimnisse oder Detailwissen mitnehmen“, erklärte der „Doktor“. Mehr als ein Jahrzehnt waren Verstappen und Lambiase ein eingespieltes Duo. Zuletzt war der 45-jährige Renningenieur bei den „Bullen“ nicht nur die Stimme am Funk des Holländers, sondern auch Head of Racing. 

Mehr Gehalt in Woking
Der Wechsel zur Papaya-Truppe soll Lambiase vor allem ein deutliches Gehaltsplus bringen. Über seine neue Rolle in Woking gibt es noch keine Details, spekuliert wird aber damit, dass er McLaren-Teamchef Andrea Stella (Gerüchte, dass dieser zu Ferrari wechseln könnte, dürften sich nicht bestätigen) an der Strecke unterstützen soll.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Was das für die Zukunft von „Super-Max“ bei Red Bull bedeutet, dessen Stimmung aufgrund des neuen Reglements ohnehin am Tiefpunkt ist? „Für Max wird die Situation jetzt immer kritischer – das Wichtigste für seinen Verbleib ist, dass er bald wieder gewinnen kann“, weiß Dr. Marko, der nach wie vor in engem Austausch mit Verstappen steht.

Lesen Sie auch:
Helmut Marko
„Ich freue mich“
Helmut Marko hat einen neuen Job in der Formel 1
09.04.2026
Es soll fix sein
F1-Beben! Verstappens Renningenieur zu McLaren
09.04.2026

Teamintern knistert es jedenfalls stark – als Grundübel des mäßigen Abschneidens dürften die „Bullen“ das Chassis ansehen, wodurch natürlich auch Technikchef Pierre Wache in die Kritik rutschte …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
10.04.2026 07:51
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.306 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
101.109 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
94.840 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
867 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
804 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Außenpolitik
„Nicht unser Krieg, aber unsere Interessen“
703 mal kommentiert
Außenministerin Meinl-Reisinger mit ihrem saudischen Amtskollegen, Faisal bin Farhan Al Saud am ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf