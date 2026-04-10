Toronto nach Sieg gegen Miami Play-offs ganz nah

„Sehr schweres Spiel“ wartet

Freitag-Gegner New York gewann gegen die Boston Celtics 112:106. Die Gastgeber entschieden die Partie im Madison Square Garden mit einem 31:23 im Schlussviertel für sich. Josh Hart mit 26 und Jalen Brunson mit 25 Punkten waren die erfolgreichsten Scorer. „Auswärts bei den Knicks wird auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel“, blickte Pöltl voraus. „Natürlich ist die Extra-Motivation da, es geht für uns um einen Play-off-Platz und es ist nach wie vor sehr knapp.“