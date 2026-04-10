Zukunfts-Entscheidung um Füllkrug wohl gefallen

Niclas Füllkrugs Italien-Abenteuer neigt sich wohl dem Ende zu. Wie die italienische „Corriere della Sera“ berichtet, ist die AC Milan, für die der deutsche Stürmer seit Jänner auf Leihbasis kickt, nicht daran interessiert, ihn fix zu verpflichten.
Zwischen fünf und zehn Millionen Euro hätten die Mailänder an West Ham United überweisen sollen, heißt es. Eine Summe, die Füllkrug Milan offenbar nicht wert ist.
Für den 24-fachen Teamspieler Deutschlands bedeutet das erst einmal die Rückkehr auf die Insel. Dass er dort lange bleiben wird, ist jedoch unwahrscheinlich, bei den „Hammers“ kam Füllkrug bislang kaum in Fahrt. In 29 Spielen für West Ham erzielte der 33-Jährige nur drei Tore, hinzu kamen zwei Assists.
WM-Traum geplatzt?
Fehlende Spielpraxis lässt für Füllkrug auch den Traum von der WM in Nordamerika in die Ferne rücken, in den Testspielen gegen die Schweiz und Ghana fehlte der 14-fache Teamtorschütze im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Keine einfache Zeit für den Torjäger ...
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