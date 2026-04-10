Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Italiener berichten:

Zukunfts-Entscheidung um Füllkrug wohl gefallen

Fußball International
10.04.2026 07:26
Niclas Füllkrug wechselte im Jänner auf Leihbasis zur AC Milan.
Niclas Füllkrug wechselte im Jänner auf Leihbasis zur AC Milan.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Niclas Füllkrugs Italien-Abenteuer neigt sich wohl dem Ende zu. Wie die italienische „Corriere della Sera“ berichtet, ist die AC Milan, für die der deutsche Stürmer seit Jänner auf Leihbasis kickt, nicht daran interessiert, ihn fix zu verpflichten.

0 Kommentare

Zwischen fünf und zehn Millionen Euro hätten die Mailänder an West Ham United überweisen sollen, heißt es. Eine Summe, die Füllkrug Milan offenbar nicht wert ist.

Für den 24-fachen Teamspieler Deutschlands bedeutet das erst einmal die Rückkehr auf die Insel. Dass er dort lange bleiben wird, ist jedoch unwahrscheinlich, bei den „Hammers“ kam Füllkrug bislang kaum in Fahrt. In 29 Spielen für West Ham erzielte der 33-Jährige nur drei Tore, hinzu kamen zwei Assists.

Im Sommer wird Füllkrug wohl zu West Ham zurückkehren.
Im Sommer wird Füllkrug wohl zu West Ham zurückkehren.(Bild: AFP/APA/JUSTIN TALLIS)

WM-Traum geplatzt?
Fehlende Spielpraxis lässt für Füllkrug auch den Traum von der WM in Nordamerika in die Ferne rücken, in den Testspielen gegen die Schweiz und Ghana fehlte der 14-fache Teamtorschütze im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Keine einfache Zeit für den Torjäger ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
10.04.2026 07:26
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.306 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
101.109 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
94.840 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
867 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
804 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Außenpolitik
„Nicht unser Krieg, aber unsere Interessen“
703 mal kommentiert
Außenministerin Meinl-Reisinger mit ihrem saudischen Amtskollegen, Faisal bin Farhan Al Saud am ...
Mehr Fußball International
Bittere Erinnerung
Stöger? Da warf Schöttel sein Motto über Bord
Italiener berichten:
Zukunfts-Entscheidung um Füllkrug wohl gefallen
Kahn über Neuer:
„Ist das jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt …“
Krone Plus Logo
Preise und Prämien
Diese WM wird mehr als nur ein teurer Spaß
Krone Plus Logo
Legende Panenka:
„Bei der WM schlagen zwei Herzen in meiner Brust“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf