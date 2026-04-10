Zukunfts-Entscheidung um Füllkrug wohl gefallen

Für den 24-fachen Teamspieler Deutschlands bedeutet das erst einmal die Rückkehr auf die Insel. Dass er dort lange bleiben wird, ist jedoch unwahrscheinlich, bei den „Hammers“ kam Füllkrug bislang kaum in Fahrt. In 29 Spielen für West Ham erzielte der 33-Jährige nur drei Tore, hinzu kamen zwei Assists.