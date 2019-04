Leser meinen: „Ein Energiemix macht Sinn“

Auch unsere Leser sind skeptisch bezüglich der Frage, ob E-Autos in Zukunft zur Gänze die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Autos ersetzen können. Viele von ihnen zweifeln daran, dass die derzeitigen Methoden zur Stromgewinnung der zu erwartenden Mehrbelastung durch den elektrisch Antrieb gewachsen sind. Die Sorge vieler User ist eine Renaissance der Atomkraft in Europa und der damit verbundenen Risiken, wie in Mochovce aufgezeigt wurde.