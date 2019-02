Tesla Model 3: Wie gut ist der Ami-Stromer?

Das Lenkrad ist klein und dick, das erinnert an BMW. An dessen 3er der Model 3 sich auch anderswo orientiert: 4,69 Meter misst der Tesla in der Länge, der Bayer in seiner jüngsten Version 4,71 Meter. Auch in Sachen Dynamik vermag der US-Stromer zu überraschen: Die Lenkung ist sportlich direkt, bietet feine Rückmeldung. Das Fahrwerk erweist sich als für eine Limousine doch recht straff. Zumindest mit den fetten 20-Zoll-Felgen mit Niederquerschnittreifen.