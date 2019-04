„Mochovce erfüllt keinerlei AKW-Voraussetzungen“

Lange Jahre - das Projekt befindet sich seit 1985 in der Bauphase - sei niemand an einer Fertigstellung interessiert gewesen, meint Zadra im Gespräch mit Damita Pressl. „Wenn man nie fertig wird, muss man sich auch nicht um die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen kümmern“, glaubt der Bauingenieur den Grund für das Hinauszögern gefunden zu haben. Viele an dem Projekt Beteiligte hätten ihren Lebensunterhalt damit verdient und somit gar kein Interesse an einer Fertigstellung gehabt. Das Hauptproblem aus seiner Sicht: viele Firmen, aber keine koordinierende Stelle, die alles überwacht.