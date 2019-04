Mission im „Reich der Mitte“

Derzeit gibt es rund 110 heimische Unternehmen in China. Die Firma Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen aus Stockerau nützt die Reise beispielsweise, um ein gemeinsames Forschungszentrum mit der Hangzhou Dianzi Universität zu eröffnen.Gutes Benehmen ist auch in China gefragtLaut dem österreichischen Experten für gutes Benehmen in Asien, Gerd Kaminski, wird es jedenfalls ein Besuch zweier sehr unterschiedlichen Kulturen: Visitenkarte mit zwei Händen überreichen, Chinesen geben zur Begrüßung selten die Hand, stattdessen verbeugen sie sich. Wer sich aber an den ostasiatischen „Business-Knigge“ hält, darf jedenfalls auf ausgezeichnete Kontakte hoffen.