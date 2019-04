Marchfeld-Schnellstraße wird endlich fixiert!

Als eine „unendliche Geschichte“ galt mittlerweile die Marchfeld-Schnellstraße in Gesprächsrunden an den Stammtischen in der Region. Am Mittwoch soll nun laut ersten Informationen die Freigabe für den Baustart erfolgen. Wie die „Krone“ aus gut informierten Kreisen des Verkehrsministeriums erfuhr, konnten die Verhandlungen rund um das Projekt endlich abgeschlossen werden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist nun positiv erledigt.