Frühjahrsgefahr: Lawinen im Grünen

Die Ski-(Hoch)Tourensaison steht vor der Tür bzw. ist voll in Gange. Die Gefahr der Spaltenstürze darf auch nach diesem schneereichen Winter in Österreich nicht unterschätzt werden. Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit weist eindringlich auf die Gefahr von Spaltenstürzen hin. Die Unfallstatistik zeigt, dass diese ohne Seilsicherung auf vergletscherten Gebieten meist tödlich enden. Nur ein konsequentes „Gehen am langen Seil“ kann diese Gefahr bannen, so Karl Gabl, Präsident des Kuratoriums, Meteorologe und selbst Berg- und Skiführer.