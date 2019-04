In aller Munde, nicht in aller Körper: Impfungen

Informieren, aufklären – kostenlos impfen lassen

Was aber tun gegen diesen – mitunter tödlichen – Trend? „In Tirol setzt man auf Aufklärung“, schildert Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion. So werden etwa kostenlose Impfungen angeboten. Heute in einer Woche (24. April) findet in allen Tiroler Gesundheitsämtern ein Impfnachmittag statt. Von 16 bis 19 Uhr kann man sich dort kostenlos gegen Masern-Mumps-Röteln impfen lassen. Anmeldung ist keine erforderlich, einfach mit dem Impfpass vorbeikommen. Darüber hinaus setzt man auf Schulimpfungen und viel Information.