Diebe lauern auf den Parkplätzen

Zuerst die Einkäufe erledigen, dann zum Parkplatz, einräumen und heimfahren. Auch die gefinkelten Taschendiebe kennen diese Abläufe ganz genau. Und machen sich das jetzt leider zunutze. Eine Frau verlud auf dem Stellplatz eines Supermarktes in Hainburg an der Donau gerade die erworbenen Waren vom Einkaufswagerl in ihr Auto.