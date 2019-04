„Katana Zero“: Samurai auf Suche nach sich selbst

Devolver Digital veröffentlicht am 18. April ein ungewöhnliches Retro-Jump‘n‘Run im Achtzigerjahre-Pixel-Look. In „Katana Zero“ schlüpfen die Spieler am PC und der Nintendo Switch in die Haut eines altgedienten Samurai, dessen ereignisreiches Leben seine Psyche etwas in Mitleidenschaft gezogen hat.