Große Zukunft für die vierbeinigen Alt-Stars

Seit 14 Jahren verbringt der einstige Star der Hofreitschule in Wien den Ruhestand in der Steiermark. So wird es bleiben! „In Piber soll eine Art Seniorenresidenz für unsere Lipizzaner entstehen. Man sieht ja, wie gut es funktioniert“, stellte die Neo-Chefin der Spanischen Hofreitschule Sonja Klima am Mittwoch die Ausweitung der Aktivitäten in Aussicht. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer vernahm die Standort-Garantie, die zuletzt ja nicht immer fix schien, mit Freude zur Kenntnis: „Piber ist eine wichtige Institution für das Land.“ Der Hengst, für den er hier die Patenschaft übernommen hat, trage übrigens den Beinamen „Hermann“ und sei „sehr vorlaut“