Crystal Fighters: Musik gegen menschliche Kälte

Analog vs. digital

Pringle ist selbst gefangen in der Parallelwelt zwischen Analog und Digital. So schreibt er seine Songs am liebsten, wenn er nach dem Aufwachen bewusst nicht aufs Handy schaut und seine Träume möglichst in die Länge zieht oder nach gemütlichen Yoga-Einheiten, während er andererseits aber auch ein Studionerd ist und sich von den technischen Möglichkeiten leiten lässt. „Ein Freund von mir hat immer gesagt, im Kreativprozess sollte ich mich von in der Früh bis in die Nacht auf einen Song konzentrieren und mich durch nichts, noch nicht einmal durch ein Kickdrum-Sample, ablenken lassen. Manchmal klappt das gut, oft auch nicht. Am besten ist immer noch, wenn ich instinktiv vorgehe.“ Das kann dann schon auch mal unter dem Einfluss naturbeflissener Substanzen passieren. „Pilze sind pure Meditation aus dem Bauch der Erde. Viel zu oft wird über sie negativ berichtet, während Alkohol und pharmazeutische Medikamente hochgejubelt werden. Natürlich muss man die Pilze verantwortungsbewusst einsetzen, aber naturbelassene, psychedelische Substanzen zeigen dir Dinge, die über den Schleier der Existenz hinausreichen.“