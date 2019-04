Wegen Flirt-SMS kam es zu Handgreiflichkeiten

Nicht nur aufgrund der sommerlichen Temperaturen ging es Ende Juni im Wagen eines Liebespaares heiß her. Stein des Anstoßes war ein „heißes“ SMS, das plötzlich am Handy des Oberländers landete. „Meine Freundin ist dann völlig ausgeflippt, hat mich geschlagen und mein Handy kaputt gemacht“, erklärte der 37-Jährige am Montag am Innsbrucker Landesgericht.