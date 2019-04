Fettes Brot: „Popmusik muss polarisieren“

Wie fühlt sich so ein Rückblick in die eigene Vergangenheit an, wenn man sich damit so intensiv beschäftigt? Man wird ja vieles heute ganz anders sehen als in jüngeren Jahren.

Björn Beton: Um ehrlich zu sein, gab es am Anfang das Gefühl, dass wir gar nicht so recht wollten. Als wir uns aber darauf eingelassen haben und die drei Konzerte in Hamburg aufgenommen und andere Dinge wiederentdeckt haben, wurde es interessant. Natürlich sind manche Songs nicht so gut gelungen und wir würden Dinge anders sagen und produzieren, aber vieles haben wir auch damals schon wirklich sehr gut gemacht. Man sieht, was Fettes Brot ausmacht und es ist gut, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, ohne allzu lange darin herumzuwühlen. Man kriegt ein gutes Bild von sich selbst und manche Dinge sind gar nicht so peinlich gewesen, wie man vielleicht dachte.

Dokter Renz: Nile Rodgers hat das schöne Zitat gesagt: „I don’t want to live in the past, but it’s a nice place to visit“. Ich glaube, das hat er für uns geschrieben. (lacht)