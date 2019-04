Waffen, Drogen, „Blüten“ in Justitias Schatzhaus

Es ist natürlich ein besonderes Anliegen, dass alles sehr sorgfältig verwahrt wird, da es für die Wahrheitsfindung wesentlich ist„, betont Gerichtspräsident Bernd Lutschounig, wie akkurat sich die Justiz um beschlagnahmtes Material kümmert. “Jährlich sind es etwa Beweisgegenstände aus 1500 Strafverfahren", so Pressesprecher Christian Liebhauser. Die Gegenstände werden so lange aufgehoben, bis die Taten restlos aufgeklärt sind - bei manchen Ladenhütern lagern Kisten mit Hinterlassenschaften aus offenen Straffällen auch Jahrzehnte in den Sicherheitsräumen des Landesgerichts.